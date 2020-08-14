Усыновителям в России предлагают разрешить досрочно выходить на пенсию

Семейным парам, которые взяли на усыновление ребенка из детского дома, хотят предоставить льготу в виде досрочного выхода на пенсию. Соответствующее предложение член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Система детских сиротских учреждений России нуждается в усовершенствовании. Согласно статистическим данным, можно сделать вывод о том, что воспитанники детских домов не владеют в полном объеме всеми необходимыми навыками социализации. Скорее всего, жизненные трудности не возникли бы, если ребенок воспитывался в семье, чувствуя опору и поддержку со стороны новых родителей», — пишет Елена Строкова.

В письме отмечается, что около 40% воспитанников детдомов попадают под влияние преступных элементов, более 80% детей решают окончить свое обучение после 9 класса. Также сообщается, что у более 60% воспитанников детдомов не получается создать собственные семьи, а около 40% сталкиваются с проблемой алко- и наркозависимости.

«Предлагаю рассмотреть возможность ввести льготу в виде досрочного выхода на пенсию для тех семейных пар, которые взяли на усыновление ребенка из детского дома, — пишет депутат. — Можно предположить, что ребенок, выросший в семье, с большей вероятностью получит среднее образование и не останется безработным».

По мнению Елены Строковой, подобные меры будут способствовать развитию института семьи в России. Она убеждена, что полноценно подготовить ребенка к социальной жизни способна только семья.

Согласно действующему законодательству при усыновлении ребенка семьи могут оформить единовременное пособие. В 2020 году оно составило около 18 тыс. руб. При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка от 7 лет или одновременно нескольких детей, являющихся сестрами или братьями, выплата составит чуть более 137 тыс. руб. Кроме того, можно получить выплату за ребенка, усыновленного после 1 января 2018 года, ее размер составляет величину прожиточного минимума во втором квартале 2019 года для детей, установленного в конкретном субъекте.

Например, в Москве усыновителям также положена ежемесячная компенсационная выплата усыновившим после 1 января 2009 года, ежемесячное вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям и так далее. Кроме прямых выплат для семьи, в которой воспитываются трое и более приемных детей, есть компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за пользование телефоном.

Напомним, правительство России планирует внести в Госдуму законопроект о жилье для детей-сирот. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего отчета в нижней палате парламента. По его словам, в России почти 290 тысяч детей-сирот стоят на учете на получение жилья. В 2020 году 7,7 млрд рублей направлены на эти цели в 84 региона, дополнительно направили 2,3 млрд рублей в 10 регионов.