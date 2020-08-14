Белорусские пограничники не впустили в страну двух провокаторов из Латвии

Минск, 14 августа. Белорусские пограничники задержали двоих мужчин из Прибалтики с крупной суммой незадекларированной валюты. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госпогранкомитета Белоруссии.

Сотрудники погранслужбы посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Кроме того, у предполагаемых провокаторов нашли записи о покупке военных касок, а также нацистскую татуировку.

Госпогранкомитет известил о том, что двое мужчин из Латвии пытались незаконно проникнуть в Белоруссию. Они вызвали подозрение у сотрудников комитета, так как один не сумел назвать места предполагаемого отдыха в Белоруссии, а второй не дозвонился коллеге по работе.

После задержания оказалось, что для него есть серьезное основание — сумма свыше 10 тысяч долларов подлежит обязательному декларированию с документальным подтверждением происхождения ввозимой валюты.

В телефоне одного из задержанных также нашли переписку, в которой обсуждалось приобретение касок и сумма перевозимой валюты. На теле другого — перекрытый нацистский символ.