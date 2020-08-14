Украинский политик заявил о причастности ЕС и США к уничтожению «Мотор Сич»

Киев, 14 августа. Зависимость Украины от США и Европы привела к уничтожению украинского предприятия «Мотор Сич». Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее замглавы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский обвинил почетного президента и генконструктора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в уничтожении предприятия. По словам парламентария, Богуслаев продал свои акции «Мотор Сич» китайским инвесторам, после чего начал уничтожать предприятие. Дубинский призвал власти Украины разобраться в сложившейся ситуации.

Украинский политик Владимир Олейник уверен, что завод «Мотор Сич» начал уничтожаться в 2014 году после государственного переворота в Киеве. По его словам, в 2014 году Украина потеряла свою независимость, поэтому новые украинские власти подчиняются США и Европе.

«Посол США в 2014 году сказал, что Украина будет супер-аграрным государством, а Европейский союз выпустил жесткую директиву, мол, никакого развития машиностроения, завод Украине стал не нужен», — пояснил Олейник.

Он также добавил, что китайские инвесторы пытались выкупить завод «Мотор Сич», так как Пекин нуждается в авиационных двигателях, однако США блокировали сделку, передает радио Sputnik.

«Поскольку Украина — государство не суверенное, то сделку прекратили. И доигрались до того, что, по сути, предприятие пойдет на металлолом — как говорится, ни себе ни людям. Кроме того, чиновники на этом решили нагреть руки. Поэтому предприятие фактически уничтожено», — подчеркнул Олейник.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что предприятие «Мотор Сич» обречено на гибель. При этом процесс уничтожения ведущего украинского предприятия по производству газотурбинных авиадвигателей был запущен еще в 2009 году.