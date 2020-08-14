В МЧС рассказали, почему маломерные суда в России часто попадают в аварии

Москва, 14 августа. В МЧС России с начала 2020 года насчитали 38 аварий с маломерными судами и 50 — за прошедший год. Спасатели рассказали, что основной причиной инцидентов на воде стало опасное маневрирование и превышение скорости, передает ФАН.

«Крупное судно, имеющее значительное водоизмещение, проходя на высокой скорости рядом со стоящими судами, создает значительные волны, — объяснил начальник отдела ГИМС Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин. — Волны могут повредить другие суда или перевернуть их, а также вызвать падение с них за борт людей».

Добавим, что единых требований к скоростному режиму на водоемах страны нет, но региональные власти на свое усмотрение могут вводить ограничения с учетом особенностей водоемов в своем субъекте. За нарушение таких правил, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку судна в запрещенных местах владельцы платят штраф от 500 до 1000 рублей и могут лишиться прав на управление маломерным судном на срок до полугода.

В МЧС просят четко соблюдать правила управления маломерными судами и выбирать безопасную скорость для маневров в акватории. Спасатели сравнивают поведение на воде с правилами дорожного движения – оно не так регламентировано, но уважение ко всем участникам движения на воде важно, как и на дороге.

«Маломерные суда крайне неустойчивы, поэтому их эксплуатация без спасательного жилета создает необоснованную угрозу для водителя и пассажиров. При этом, как показывает практика, надеть в воде жилет практически невозможно, — предупреждают в МЧС. — Спасательные жилеты должны быть сертифицированы. Подбирать их необходимо обязательно в соответствии со своей размерной сеткой. Жилеты должны быть снабжены свистком с прикрепленным к нему шнуром и быть желтого, красного или оранжевого цветов — другие на воде не видно. В застегнутом состоянии они не должны стеснять движения. Чтобы жилет не сползал, кроме обычных фиксирующих ремней он должен иметь поддерживающий строп. Застегивать его нужно, проводя между ног».

По данным ГИМС МЧС России, в стране зарегистрировано порядка 1,5 млн судов. Их передвижение регламентировано Правилами пользования маломерными судами на водных объектах РФ, региональными правилами пользования, а также Правилами плавания судов по внутренним водным путям.