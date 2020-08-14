Мининформ Белоруссии осудил насилие в отношении журналистов

Минск, 14 августа. Министерство информации Белоруссии осуждает насилие в отношении журналистов в ходе массовых протестов в республике. С таким заявлением выступил глава ведомства Игорь Луцкий.

«Мы против насилия не только в отношении журналистов, но и всех граждан Республики Беларусь», — сказал глава Мининформа.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов, на которых одержал победу Александр Лукашенко. Во многих городах республики акции быстро перешли в столкновения участников митингов и силовиков. Правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько сотен человек.