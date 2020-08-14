Турция обманом доставила в Ливию новую партию сирийских наемников

Триполи, 14 августа. Турецкие вербовщики обманом доставили в Ливию новую партию сирийских наемников. В группе находится как минимум 120 джихадистов. О переброске радикалов рассказали активисты сирийской правозащитной организации SOHR.

В рамках военного вмешательства в дела Ливии Турция продолжает направлять в североафриканскую страну наемников. Как отмечают активисты сирийской обсерватории, Анкара осуществила переброску новой партии джихадистов. На помощь ПНС прибыло как минимум 120 боевиков, которые связаны с радикальными группировками «Султан Сулейман шах», корпус «Аш-Шам» и «Дивизия Султан Мурад». Наемники будут принимать участие в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По данным правозащитников, радикалов обманным путем доставили в Ливию. Набор новых рекрутов состоялся в сирийском Африне, откуда их перебросили в Турцию. Наемникам обещали, что они будут охранять правительственные учреждения в Катаре. После прибытия на турецкую территорию стало известно, что их направляют в Ливию.

Число сирийских наемников, прибывших в североафриканское государство, выросло до 17 420 человек. Среди них находятся как минимум 350 несовершеннолетних. Вербовка в основном проходит по одной схеме: привлечение джихадистов из числа сирийских группировок, переброска в Турцию и обучение там, транспортировка до Ливии. В четверг, 6 августа, сообщалось, что ряды боевиков ПНС пополнили 300 наемников.