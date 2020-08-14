Пилинг лица фруктовыми кислотами: врач-косметолог рассказала об особенностях процедуры и ее эффектах

Фруктовый пилинг – одна из самых популярных процедур по уходу за кожей в косметологических салонах. Оправданно ли это? Что представляет собой пилинг лица фруктовыми кислотами? Зачем проводится? Каких результатов стоит ожидать, а с чем процедура не справится?
Об особенностях фруктовых пилингов рассказывает врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольга Дегтярева.
Что такое фруктовый пилинг
Фруктовым химический пилинг с кислотами называют не случайно. Для его проведения используют составы, включающие органические AHA-кислоты. Эти вещества получают из растительного сырья — винограда, яблок, цитрусовых, помидор и даже сахарного тростника.
Концентрация активных веществ в косметологических средствах многократно выше, чем в самих фруктах. Поэтому по степени эффективности воздействия домашние маски с кусочками лимона или клубники серьезно уступают профессиональным средствам. Косметологи применяют такие пилинги для химического и поверхностного очищения кожи, воздействуя только на ее верхние слои.
«При выполнении фруктового пилинга мы создаем контролируемый ожог, — комментирует врач-косметолог Ольга Дегтярева. — В ответ на него кожа запускает восстановительные процессы».
Эффекты фруктового пилинга AHA
В ходе восстановления состояние эпидермиса меняется. Химические кислоты растворяют омертвевшие клетки, которые скапливаются на поверхности эпидермиса, благодаря чему уже после первой процедуры лицо становится свежее и светлее. А после курса отмечаются видимые изменения:
- разглаживание мелких морщин;
- выраженное увлажнение;
- повышение упругости;
- уменьшение жирности;
- уменьшение количества черных точек;
- выравнивание цвета лица и устранение гиперпигментации.
«Главный эффект пилинга с фруктовыми кислотами — это уменьшение гиперпигментации, — продолжает врач-косметолог Ольга Дегтярева. — При наличии пигментных пятен можно пройти курс пилингов, чтобы выровнять цвет лица. Количество процедур заранее предсказать невозможно, так как отшелушивание у каждого пациента происходит по-разному и глубина залегания пигмента отличается. Но правильно подобранная концентрация вещества и достаточная продолжительность курса помогут избавиться от этой проблемы».
Показания
По словам Ольги Дегтяревой, химический пилинг с кислотами – универсальная процедура, которая подойдет любой коже, молодой и возрастной. И в каждом случае поможет в решении текущих проблем.
В подростковом возрасте позволит избавиться от себореи — повышенной жирности, придаст лицу матовость, уменьшит высыпания и сгладит последствия пост-акне. Во время процедуры кислота растворяет содержимое пор — «темные точки» на лице, благодаря чему кожа выглядит ухоженной и меньше беспокоит появлением несовершенств.
В зрелом возрасте процедура улучшает состояние кожи, способствует ее обновлению и помогает избавиться от мелких мимических морщинок. С крупными справиться она не может, но даже после однократной процедуры отмечается выраженный лифтинг-эффект.
«Поверхностный химический пилинг можно рассматривать как процедуру накануне выхода, — уточняет Ольга Дегтярева. — После воздействия кислот кожа мгновенно подтягивается, и уже на следующий день лифтинг-эффект виден невооруженным глазом. Поэтому если вы хотите подготовиться к мероприятию и особенно хорошо выглядеть, накануне можно сделать поверхностный фруктовый пилинг и мгновенно преобразить кожу».
Плюсы и минусы
Фруктовый пилинг работает только на поверхности кожного покрова, поэтому относительно безопасен. Однако его плюсы и минусы во многом зависят от профессионализма косметолога.
«Для каждого пациента врач подбирает оптимальную концентрацию фруктовой кислоты и уровень pH, — уточняет Ольга Дегтярева. — Чем ниже уровень pH, тем активнее и глубже проникает действующее вещество».
В подростковом возрасте глубокое проникновение фруктовых кислот не нужно, так как проблемы кожи всегда на поверхности. При подростковых высыпаниях и излишней жирности кожного покрова используют составы с повышенным уровнем pH. Для кожи зрелой уровень кислотности состава должен быть выше, а pH — ниже, в этом случае удается эффективно разглаживать морщинки и ускорять обновление тканей.
В домашних условиях, без помощи специалиста подобрать сбалансированный состав невозможно. Малая концентрация кислоты, присутствующая в средствах для домашнего применения, не даст «салонного» эффекта. А слишком большая может спровоцировать ожог и серьезное повреждение кожи.
«Если использовать адекватную концентрацию кислот, плюсы от процедуры будут в любом возрасте, — комментирует Ольга Дегтярева. — Но в домашних условиях рисковать не нужно, так как можно не угадать с концентрацией и навредить себе».
Особенности процедуры
Химический пилинг с кислотами не требует предварительной подготовки. Процедура занимает 30-40 минут и проводится по следующему протоколу:
- очищение лица и шеи;
- нанесение активного вещества;
- выдерживание состава в течение 2-10 минут;
- нанесение нейтрализатора, который останавливает работу пилинга;
- удаление состава;
- нанесение постпилингового крема.
Преимущество процедуры – в ее комфортности. Может ощущаться легкое пощипывание, которое проходит после нанесения нейтрализатора. При повышенной чувствительности время работы состава уменьшают. После процедуры возможно незначительное покраснение, которое быстро проходит.
Противопоказаний у процедуры практически нет.
«Главное, чтобы на коже не было воспалений, герпеса, — уточняет Ольга Дегтярева. — Мы не проводим процедуру, если у пациента есть признаки простуды, повышена температура тела. И очень важно, чтобы на коже не было загара».
Несмотря на то, что пилинг лица фруктовыми кислотами проводится для уменьшения гиперпигментации, на загорелой коже делать его нельзя. Это может привести к еще большей пигментации и появлению на лице многочисленных темных пятен. Если кожа загорела, ей нужно дать время на восстановление. Поэтому косметологи рекомендуют начинать борьбу с излишним загаром не в конце лета, а через пару месяцев после завершения сезона активного солнца.
Пилинг фруктовыми кислотами — отзыв косметолога
«Женщинам, которые еще не делали фруктовый пилинг, я рекомендую попробовать, — советует врач-косметолог Ольга Дегтярева. — Процедура будет полезной в любом возрасте и при любом состоянии кожи. Для профилактики старения, контроля жирности и высыпаний достаточно проходить 2-3 курса в течение года. При сухой коже фруктовый пилинг нужно обязательно сочетать с биоревитализацией для поддержания увлажненности и хорошего тонуса».