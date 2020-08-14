МВД перекрыло многомиллиардный канал незаконного вывода средств из РФ

Москва, 14 августа. МВД РФ пресекло деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконном выводе средств из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации», — сказала она.

Как стало известно правоохранителям, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций и переводили с них деньги нерезидентам РФ, которые занимаются биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Предполагается, что для этого подозреваемые предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверной информацией.

«По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», — сообщила Волк.

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.