Пластический хирург Платохин рассказал, что главное в женщине

Москва, 14 августа. Пластический хирург Владимир Платохин рассказал о самых распространенных пластических операциях и признался, что считает самой красивой зоной женские ягодицы.

Девушек волнуют три главные проблемы, с которыми они идут к пластическому хирургу.

«У худых нет задницы, а задница нужна. Я считаю, что это самое главное у девушки. Поэтому туда вставляем импланты. Второй момент — нет груди. Вставляем импланты и туда. И третье — худые лица. Если девчонки молодые, то там еще немного подкожного жирка есть, а если после 30, то уже этого жирка нет и там мы серьезно добавляем филлеры», — рассказывает Платохин Nation News.

Хирург рассказал, что жир часто удаляют из одного места и перекачивают в другое — например, из бедер в грудь. Специалист также назвал обвисшую кожу при стремительной потере веса одной из самых уродующих женщину деталей.

«Эта кожа отвисает, когда женщина поднимает руку и это ее очень старит. Эту дряблость мы часто подшиваем. Живот еще в катастрофическом состоянии. Бывает посмотришь — живота нет, а поднимет маечку — там, как занавески, кожа висит. Излишек нужно подобрать», — добавил врач.

По мнению Платохина, худые женщины без белья выглядят сексуально отталкивающими. Специалист признался, что всегда отговаривает женщин от липосакции, если видит, что она пациентке не нужна.

Дело в том, что люди, теряющие вес, не всегда могут похвастаться хорошими анализами, поэтому не всегда чрезмерно стройным дамам одобряют пластические операции, отмечает пластический хирург.

«С такими людьми нужно быть более внимательными, чем с обычными пациентами. Надо говорить, что пациент не просто рискует, но может умереть», — подытожил пластический хирург.

Ранее звездный косметолог Марият Мухина рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила жизни Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Звезда в расцвет своей карьеры делала пластику лица за рубежом, в частности, удлиняла подбородок.