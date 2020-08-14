Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров

Москва, 14 августа. Бортпроводница с семилетним стажем назвала самые частые проступки пассажиров. Это воровство и курение в туалетах.

«Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни», — отметила девушка по имени Елена (фамилия не раскрывается).

Туристы часто игнорируют правило относительно употребления алкогольных напитков во время полета. Бортпроводница уточнила, что пьют алкоголь, купленный в аэропорту, прячась за спинками передних сидений, при этом они вызывают бортпроводника и просят принести напиток, чтобы запить алкоголь. Много жалоб от работников авиакомпании поступает и на пассажиров, пренебрегающих личной гигиеной.

«После таких рейсов я бы отправляла самолет на генеральную уборку. Запах стоит ужасный», — рассказала стюардесса.

Также девушка отметила, что во время рейсов ей встречались религиозные мужчины, которые по своим соображениям не могу брать еду из рук женщины. В этом случае пассажиров обслуживали бортпроводники-мужчины. В случае, если таких сотрудников нет, то питание необходимо поставить на откидной столик перед пассажиром.

Ранее сотрудница другой авиакомпании назвала «самую отвратительную» привычку пассажиров. По ее словам, пассажиры, снимающие во время полета обувь, не только мешают всем участникам полета, но и нарушают правила безопасности. Другие сотрудники авиакомпаний часто дают полезные советы для пассажиров. Среди таких – избегать употребление газированных напитков во время полета, отказаться от жирной пищи перед вылетом и способы получить дополнительные порции питания в пути.