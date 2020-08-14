Шерин назвал причины роста террористической угрозы на Украине

Если Украина будет проявлять независимость от США в принятии решений, то в стране начнутся волнения и произойдут террористические акты, организованные американскими спецслужбами. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о выходе страны из состава участников Антитеррористического центра СНГ. На сайте парламента уточняется, что Киев перестает быть стороной «протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях СНГ».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что такими шагами Зеленский хочет показать свою «дистанцию от России». При этом Киев с Москвой уже все отношения официально разорвал, напомнил депутат.

«Украина уже давным-давно не является нашим партнером ни по одному вопросу, а особенно — в сфере безопасности. Мы даже из уст украинских политиков периодически слышим заявления о том, что нужно напасть на Россию и начать войну с ней. Тогда о каких совместных действиях можно говорить? Это все уже профанация и не является предметом обсуждения», — отметил Шерин.

Парламентарий подчеркивает, что это решение Киева никак не влияет на увеличение числа террористических актов на Украине. В индивидуальном порядке работники спецслужб будут обмениваться информацией и взаимодействовать. Украинские власти, по мнению собеседника ФАН, рассчитывают на помощь Евросоюза и США в предотвращении террористических угроз.

«Украина полагается на волю Запада, потому что страна находится под внешним управлением. Конечно, есть определенные вопросы, в которых Киев может позволить себе самостоятельность. Все остальные вопросы — войны, мира и внутренней безопасности — отданы на откуп США. Если Зеленский будет себя хорошо вести, то Запад будет помогать Киеву бороться с терроризмом. В том случае, если Украина начнет проявлять самостоятельность или сближаться с Россией, то тут же появятся теракты и волнения в стране, организованные спецслужбами США. Поэтому Зеленский дальше будет сидеть и зависеть от американцев», — сказал депутат.

Шерин подверг сомнению недавно произошедшие на Украине террористические акты.

«Террористические акты были какие-то однотипные. Непонятно, как спецслужбы с ними справились. Терроризм был в России, когда происходили взрывы в домах и метро. А это какие-то показательные выступления. Может это нужно для отвлечения внимания общественности от других проблем. Все было сделано чересчур постановочно», – резюмировал он.

В июле в центре города Луцка вооруженный террорист Максим Кривош, называвший себя Максим Плохой, захватил рейсовый автобус с пассажирами. Луцкий террорист требовал, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года «Земляне». Зеленский выполнил эту просьбу. Граждане оставались в заложниках более 12 часов. К счастью, никто из людей не пострадал, а Кривош сдался полиции.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что уровень уличной и организованной преступности на Украине будет только расти, а страна столкнется с расцветом терроризма.