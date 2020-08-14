Тернопольская область устроила бунт против легализации казино на Украине

Киев, 14 августа. Украинские регионы крайне негативно отреагировали на решение Киева о легализации игорного бизнеса в стране.

Игорный закон стал яблоком раздора в отношениях между украинскими регионами и Киевом. Местные власти открыто идут на противостояние с центром в вопросе принятия подобных законов.

Ранее Верховная рада приняла новый законопроект, согласно которому в стране будет легализована работа игорных заведений и казино. Организация данного бизнеса будет регулироваться государством. Подобным образом Киев планирует привлечь дополнительные средства в бюджет страны.

Тернопольская область первой взбунтовалась против решения украинских властей, запретив ведение игорного бизнеса на своей территории.

«Фракция партии «Батькивщина» предложила внести в повестку дня сессии вопрос о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области. Решение принято», — написал на своей странице в Facebook заместитель председателя областного совета Василий Деревляный.

Напомним, что с 2009 года на Украине действовал запрет на организацию азартных игр. Ситуация резко изменилась в мае 2020 года. Когда глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал власти легализовать игорный бизнес. Он заметил, что бюджет Украины недополучает средства от работы подпольных казино, действующих на Украине.

Ранее глава делегации Киева в ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об использовании русского языка на территории Донбасса. По его словам, в некоторых регионах страны могут быть сделаны шаги для более широкого применения русского языка.