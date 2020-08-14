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Zivert рассказала, сколько получала во время работы стюардессой

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Zivert рассказала, сколько получала во время работы стюардессойМосква, 14 августа. Певица Юлия Зиверт, известная как Zivert, рассказала, какими были ее доходы до звездной карьеры, когда она работала стюардессой. Артистка отметила, что получала хорошие деньги — «намного больше, чем девочки на земле», передает «Вокруг ТВ».

Зиверт стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где и раскрыла объем былых заработков.

«Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Я получала в небе по 80 тысяч. Зарабатывала, как видите, намного больше, чем девочки на земле», — подчеркнула она.

Ранее в одном из интервью певица говорила, что в небе ей доводилось работать в четвертом отделении — бизнес-классе — одной из ведущих российских авиакомпаний. Ей нравилось летать, чувствовать себя уверенно в профессии помогало хорошее знание английского. 

После двух лет работы у известного перевозчика девушка приняла решение уйти в своеобразный фриланс и трудилась в бизнес-классах других авиакомпаний.

Несмотря на тягу к высоте, со временем стюардессе захотелось в творческую сферу, и она рассталась с небом и начала строить музыкальную карьеру. Сегодня Зиверт популярна, пользуется уважением у коллег и записывает треки с Филиппом Киркоровым.

Zivert рассказала, сколько получала во время работы стюардессойРанее певица Валерия похвалила молодую артистку, отметив, что она относится к числу исполнителей, «которые побеждают при помощи музыки, а не пустого хайпа и обнаженки».

Она также показала в Instagram фото с девушкой, чтобы продемонстрировать публике, что вне сцены Zivert выглядит ни чуть не хуже, чем во время выступлений.

Источник: «Вокруг ТВ»
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