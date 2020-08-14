Как не допустить тепловой удар у ребенка: учимся распознавать симптомы и лечить последствия перегрева

Взрослым, в особенности старшему поколению, присуще стремление получше укутать ребенка, а ведь такая чрезмерная забота о здоровье может дать результат, противоположный ожидаемому, и сильно навредить детскому здоровью. Мы поговорили со специалистами и выяснили, как избежать теплового удара, и что делать, если малыш все-таки перегрелся.

Лето и начало осени – время отпусков, хорошей погоды и путешествий. В погоне за новыми впечатлениями родители порой забывают о безопасности и недостаточно серьезно относятся к соблюдению основных мер предосторожности, оставаясь на пляже под лучами палящего солнца не только с утра, но и после полудня. Результат подобной беспечности часто бывает весьма плачевным. До недавнего времени активный кроха, которого было не вытащить с пляжа, внезапно без видимой причины становится плаксивым, капризничает и лезет на руки. Даже аттракционы и обещанное мороженое не могут исправить ситуацию. Состояние ухудшается, появляются тошнота и головокружение. Эти тревожные признаки могут свидетельствовать о начинающемся тепловом ударе. Различают несколько стадий этого опасного состояния:

Легкая проявляет себя общим недомоганием и вялостью. Ребенка может мутить и мучить жажда. При этом количество мочеиспусканий уменьшается. Средняя провоцирует подъем температуры тела выше 38 градусов, покраснение кожных покровов, тошноту, не приносящую облегчения рвоту. При особо тяжелых случаях возможны обмороки, слуховые и зрительные галлюцинации, учащенное сердцебиение и повышение температуры до критических отметок.

Авагян Лусинэ Амуровна, врач-дерматолог Детской клиники МЕДСИ на Пироговской, подчеркивает, что повышенная влажность воздуха способствует ухудшению состояния больного, поскольку такие условия препятствуют испарению жидкости с поверхности тела. Как следствие, температура будет неизбежно повышаться, провоцируя усугубление последствий перегрева.

Полноценно оценить степень тяжести больного может только специалист, который измерит артериальное давление и пульс, а также проведет визуальный осмотр.

Что может спровоцировать тепловой удар у ребенка

Многие родители по незнанию часто путают тепловой удар с солнечным. При схожести симптомов эти две беды все же имеют различия, в том числе с точки зрения механизмов возникновения. Долговременное воздействие прямых солнечных лучей на ребенка не менее, а с некоторых точек зрения (повышенный риск развития меланомы), даже более опасно, нежели тепловое, однако от него все же проще уберечься, спрятавшись под навес или надев панамку.

Оградить кроху от негативного воздействия тепла бывает сложнее. Мы расспросили Лусинэ Амуровну о том, при каких обстоятельствах малыш может получить тепловой удар. Наш эксперт озвучила следующие неблагоприятные факторы, способствующие развитию недуга:

длительное пребывание на улице в жаркую погоду;

отсутствие головного убора;

слишком теплая одежда;

высокая двигательная активность в жару;

ограниченное потребление жидкости.

Помните о том, что дети и пожилые люди относятся группе повышенного риска, поскольку их терморегуляция не так совершенна, как у взрослого человека.

Признаки теплового удара у ребенка

На наши вопросы о симптомах теплового удара у детей любезно согласилась ответить Абдужабарова Элина Хамракуловна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-педиатр Клиники МЕДСИ в Митино. Понять, что у ребенка случился тепловой удар помогут следующие тревожные признаки:

сухая и горячая кожа;

учащенное дыхание;

одышка;

тошнота и рвота;

апатия;

головокружение;

пелена и «мушки» перед глазами;

температура;

обморок;

при тяжелом течении — галлюцинации, судороги, недержание мочи.

Симптомы теплового удара мало чем различаются у детей разного возраста, разве что ребенок в 5 лет может больше рассказать о своем самочувствии, нежели кроха в 2 или 3 года. У грудничков первого года жизни тепловой удар может проявляться обильным потоотделением, посинением носогубного треугольника и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

По словам педиатров, заранее спрогнозировать, сколько будут держаться симптомы теплового удара, довольно сложно. Тяжесть протекания заболевания зависит от его степени и состояния здоровья конкретного ребенка. Как правило, в несложных случаях врачи назначают соблюдение постельного режима на несколько дней.

Первая помощь ребенку при перегреве

В общем и целом, порядок действий с людьми разных возрастов будет примерно одинаковым.

Наш эксперт Лусинэ Амуровна предупреждает, что первым шагом при подозрении на тепловой удар у взрослого или ребенка должен стать немедленный вызов врача! В ожидании приезда специалистов родители и окружающие должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить еще большего перегрева. Доктор Авагян советует предпринять следующие меры:

Поместите пострадавшего в тень или прохладное помещение. Обеспечьте доступ кислорода. Не позволяйте людям толпиться вокруг, попросите их отойти на расстояние. Разденьте ребёнка, снимите с него все тугие детали одежды, расстегните пуговицы и ремни. Уложите малыша на спину. Важно! При наличии рвоты, переверните больного на бок и слегка поверните его голову вниз, чтобы не допустить попадания рвотных масс в дыхательные пути. Обрызгивайте лицо и тело прохладной водой (не холоднее 20 градусов). Смачивайте полотенце или кусочки ткани и прикладывайте их ко лбу, запястьям и голеням до прибытия скорой помощи. Давайте ребенку пить воду без газа небольшими порциями. При обмороке поможет ватка с нашатырным спиртом.

Даже если тепловое воздействие было незначительным, и ребенок быстро пришел в себя, его нужно обязательно показать врачу, который назначит необходимые анализы и проконтролирует состояние юного пациента.

Профилактика теплового удара у детей

Перегрев любой степени тяжести не пойдет ребенку на пользу, поэтому лучше заранее предпринять меры по его профилактике. Вот, что советуют наши эксперты:

Выбирайте для прогулок светлую одежду из натуральных тканей Обязательно прикрывайте детскую голову панамой Не находитесь на открытом солнце с 10 утра до 17 вечера Избегайте активных игр и занятий спортом в жаркую погоду Не забывайте предлагать ребенку чистую негазированную воду Не перекармливайте малыша

Соблюдение этих нехитрых правил позволит избежать неприятных сюрпризов и сполна насладиться теплыми деньками без вреда для здоровья.