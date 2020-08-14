Поклонников поразило «новое» лицо Королевой

Москва, 14 августа. Известная российская певица Наташа Королева показала поклонникам трогательное видео. Она исполнила песню «Маленькая страна».
Бывшая муза композитора Игоря Николаева предстала перед фанатами в коротком голубом пиджаке, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер.
«Моя любимая сказка из детства — Дюймовочка! Я верила, что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках», — заметила Королева.
Поклонники удивились преображению звезды. Им показалось, что она переборщила с пластикой. У артистки непропорционально широкие скулы и брови взлетели вверх, делая лицо Королевой неприятным.
«Перекроила себя до неузнаваемости», — заметил пораженный подписчик.
«В таком виде все звезды на одно лицо. Видимо ходят к одному и тому же косметологу», — добавил другой поклонник.
«Наташа, вас не узнать. Вы именно этого добивались? М-да», — высказалась подписчица.
«Кошмар, ты на себя не похожа. Головастик, ужас», — испугалась другая фанатка.
Ранее Королева показалась перед подписчиками без косметики. Ее внешний вид сильно разочаровал фанатов.