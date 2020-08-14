Поклонников поразило «новое» лицо Королевой

Москва, 14 августа. Известная российская певица Наташа Королева показала поклонникам трогательное видео. Она исполнила песню «Маленькая страна».

Бывшая муза композитора Игоря Николаева предстала перед фанатами в коротком голубом пиджаке, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер.

«Моя любимая сказка из детства — Дюймовочка! Я верила, что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках», — заметила Королева.

Поклонники удивились преображению звезды. Им показалось, что она переборщила с пластикой. У артистки непропорционально широкие скулы и брови взлетели вверх, делая лицо Королевой неприятным.

«Перекроила себя до неузнаваемости», — заметил пораженный подписчик.

«В таком виде все звезды на одно лицо. Видимо ходят к одному и тому же косметологу», — добавил другой поклонник.

«Наташа, вас не узнать. Вы именно этого добивались? М-да», — высказалась подписчица.

«Кошмар, ты на себя не похожа. Головастик, ужас», — испугалась другая фанатка.