Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поклонников поразило «новое» лицо Королевой

54
0 Оставить комментарий

Поклонников поразило «новое» лицо Королевой

Москва, 14 августа. Известная российская певица Наташа Королева показала поклонникам трогательное видео. Она исполнила песню «Маленькая страна».

Бывшая муза композитора Игоря Николаева предстала перед фанатами в коротком голубом пиджаке, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер.

«Моя любимая сказка из детства — Дюймовочка! Я верила, что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках», — заметила Королева.

Поклонники удивились преображению звезды. Им показалось, что она переборщила с пластикой. У артистки непропорционально широкие скулы и брови взлетели вверх, делая лицо Королевой неприятным.

Поклонников поразило «новое» лицо Королевой

«Перекроила себя до неузнаваемости», — заметил пораженный подписчик.

«В таком виде все звезды на одно лицо. Видимо ходят к одному и тому же косметологу», — добавил другой поклонник.

«Наташа, вас не узнать. Вы именно этого добивались? М-да», — высказалась подписчица.

«Кошмар, ты на себя не похожа. Головастик, ужас», — испугалась другая фанатка.

Ранее Королева показалась перед подписчиками без косметики. Ее внешний вид сильно разочаровал фанатов.

Новости партнеров