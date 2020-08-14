Авербух раскрыл секреты нового сезона «Ледникового периода»

Москва, 14 августа. Российский фигурист и руководитель проекта «Ледниковый период» уверен, что новый сезон шоу будет интересен широкой аудитории. Об этом Илья Авербух рассказал корреспонденту «Политэксперта».

Программа, в которой звезды шоу-бизнеса соревнуются в фигурном катании, выходит в эфир после большого перерыва. Зрители не видели шоу в привычном формате четыре года.

«Мне кажется, что сейчас наше возвращение носит некие ностальгические нотки, но нам всем нужен был этот перерыв. За это время на экран выходил «Ледниковый период: дети», который, на мой взгляд, был одним из самых успешных. И, по версии ТЭФИ, он был отмечен в качестве лучшего телевизионного проекта», – подчеркнул заслуженный фигурист.

Формат, в котором на главном телеканале страны звезды, в паре с профессиональными спортсменами, соревнуются в фигурном катании признан один из самых успешных. Это уже 10 сезон проекта в подобном виде. Авербух раскрыл некоторые секреты нового, «классического» «Ледникового периода».В этом году организаторам удалось собрать один из самых звездных составов, чтобы своего фаворита нашел любой зритель. Сейчас участники и организаторы готовятся к съемкам.

«Хочу сказать, что все участники много работают. С точки зрения «Ледникового периода» – это классический формат. Наверное, мы возвращаемся к первому сезону «Звезды на льду», когда весь проект как тренер вел я. У меня сейчас есть помощники», – рассказал руководитель проекта, упомянув Максима Савицкого, Елену Масленникову и других профессиональных спортсменов.

Ранее участник шоу Владимир Маркони заявил, что будет участвовать в шоу только если его напарником на льду будет сам Илья Авербух.

«Володя отвечает в нашем проекте за юмор, ему и карты в руки. Как я уже сказал – у нас есть звезды на любой вкус. Володя уже давно встал на коньки. Прогрессирует, как и все участники проекта», – в беседе с корреспондентом «Политэксперт» отреагировал фигурист на слова шоумена.

При подготовке к шоу у участников уже случились первые травмы. Повреждение на тренировке получила певица Ольга Бузова.

