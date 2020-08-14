Актер Бойко прокомментировал многолетние слухи о романе с Порошиной

Москва, 14 августа. Актер Ярослав Бойко откровенно ответил на вопрос о романе с актрисой Марией Порошиной. Артист прокомментировал многолетние слухи в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

О том, что между Бойко и Порошиной есть нечто большее, чем дружба, поклонники говорят уже более десяти лет. Причиной подобных слухов стал сериал «Всегда говори «всегда».

«Мы уже привыкли за последние 15 лет к подобным слухам. Продюсеры очень рады, потому что на наших спектаклях благодаря этому постоянные аншлаги», — прокомментировал эту ситуацию Бойко.

По словам артиста, даже его супруга — танцовщица Рамуне Ходоркайте — спокойно воспринимает слухи о романе актеров. Бойко отметил, что жена никогда не ревновала его к Порошиной.

«Она реагирует спокойно. Ну, все же все знают!» — сказал актер.

Бойко рассказал, что познакомился с Ходоркайте на вечеринке в студенческом общежитии. Актер и танцовщица состоят в браке уже более 20 лет. У пары есть двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.

Что касается Порошиной, то в январе 2019 года она родила пятого ребенка. Поговаривали, что отцом мальчика является Бойко. Также отцовство приписывали бывшему мужу Порошиной — актеру Илье Древнову, от которого у Порошиной трое детей. Сам Древнов опровергает подобные сообщения.