Правила перевозки детей в машине: со скольки лет можно возить ребенка без кресла

В наши дни многие уже и не могут представить свою жизнь без автомобиля. Летние поездки на дачу, шоппинг, ремонт и просто встречи с друзьями — автомобиль навсегда стал нашим верным спутником и помощником. Но как поступать тем, у кого есть дети? Правила по провозу детей меняются довольно редко. Поэтому предлагаем разобрать основные правила, актуальные в этом году, и выяснить все самое необходимое.

Можно ли возить ребенка в машине

Еще в 2017 году в России начал действовать закон, согласно которому нарушения ПДД по части перевозки детей караются крупным штрафом. Так, для водителей наказание составит три тысячи рублей, для должностных лиц 25 тысяч, а юридическим лицам в случае нарушения грозит взыскание в 100 тысяч рублей.

Поэтому очень важно изучить все аспекты и выделить для себя три возрастных категории, у которых разные требования. Стоит начать с грудных детей. Им можно находиться в автомобиле только в специальной люльке, которая устанавливается на задний ряд сидений и надежно там закрепляется. При покупке вы можете выбрать весовую категорию:

группа 0 — предназначена для малышей, вес которых не превышает 10 кг;

группа 0+ — она подходит детям с массой менее 13 кг.

Обратите внимание, что люлька устанавливается перпендикулярно движению транспортного средства. Ее также можно поставить и на переднее сидение, однако люльку нужно повернуть спиной к лобовому стеклу. Таким образом вы защитите младенца от резких торможений, толчков и не причините ему вреда.

Вторая категория — дети младше 7 лет. Им разрешается находиться в транспортном средстве в специальных креслах, как на заднем сидении, так и на переднем. Кресла должны специально подбираться к автомобилю и подходить к нему по всем параметрам, чтобы обеспечить надежную фиксацию и безопасность своего чада во время движения. Кресла в этом случае можно разделить на три категории:

группа I — подходит детям, которые весят от 9 до 18 кг;

группа II — предназначена для детей массой 15-25 кг;

группа III — отлично выдержит детей, вес которых варьируется от 22 до 36 кг.

Обязательно учитывайте, что автокресла нужно менять по ходу роста вашего чада, иначе вы нарветесь на штраф, поскольку устройство не будет соответствовать установленным требованиям. Также не забывайте пристегивать ремни безопасности, и объясните детям, что во время поездки их нельзя расстегивать.

Важно!

В случае провоза малыша на переднем сидении отключите в этом месте подушку безопасности, чтобы предотвратить серьезные травмы в случае аварии.

Пока ребенку не исполнится 11 лет, вам придется придерживаться всех этих правил. После того, как вашему чаду стукнет 12 вы можете смело катать его на переднем сидении, однако обязательно пристегивайте ремни безопасности. В случае невыполнения правил вам выпишут штраф.

Что же такое неправильная перевозка детей

Стоит уделить внимание именно неправильной перевозке, чтобы на чужих примерах избежать фатальных ошибок. Так, не забывайте ежедневно проверять все крепления автокресел и люльки для младенца. Устанавливайте их согласно инструкции, поскольку за неверное использование правоохранительные органы вполне могут выписать вам штраф.

Никогда не перевозите детей на руках! При резком торможении или аварийной ситуации малыш либо вылетит из рук взрослого человека, либо примет на себя сильный удар, который может погубить его. Любителям мотоциклов стоит обратить внимание, что закон запрещает провозить детей до 12 лет на этом транспортном средстве. Они не могут быть пассажирами даже при наличии полной защитной экипировки.

Еще одним важным аспектом можно назвать оставление детей в машине. Очень часто случалось такое, что малыши перегревались в салоне закрытого автомобиля или испытывали сильную панику. Нередки были случаи, когда дети заводили машины, провоцируя крупные аварии. Поэтому на время стоянки ребенка младше семи лет запрещено оставлять в машине одного. Не забывайте про это, берите детей с собой или решайте, кто из взрослых может временно побыть с ним. В противном случае полиция выпишет вам штраф, либо сделает предупреждение.