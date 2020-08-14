Медики рассказали о своей работе на протестных акциях в Белоруссии

Минск, 14 августа. Белорусские медики рассказали о самых распространенных травмах, которые получают участники протестных акций при столкновениях с правоохранителями. Наиболее часто встречаются гематомы и черепно-мозговые травмы..

10 августа медицинские службы Минска перешли на усиленный режим работы. Дежурившая в первую ночь протестов фельдшер скорой помощи Виктория рассказала о работе, а также о травмах, которые получали протестующие при столкновениях с правоохранителями в белорусской столице.

По ее словам, самыми распространенными травмами были осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, а также закрытые черепно-мозговые травмы.

«За ночь протестов на нашу бригаду пришлось шесть пострадавших, один тяжелый», — рассказала Виктория в комментарии РБК.

Она также добавила, что один из пострадавших получил травматическую ампутацию стопы. Кроме того, в медучреждения поступали пострадавшие с контузиями и паническими атаками.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста. Несанкционированные акции проходят в разных уголках страны. Белорусские правоохранители вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

По данным МВД Белоруссии, в результате противоправных действий граждан за трое суток пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов. В ведомстве отмечают, что к 13 августа «беспорядки по стране утратили массовость»