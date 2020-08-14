Подросток на Ставрополье сбил девушку и скрылся с места ДТП

Ставрополь, 14 августа. Подросток в Ставропольской крае, управляя ВАЗ-2106, сбил 15-летнюю девушку и сбежал с места происшествия.

Авария произошла в селе Кочубеевское и попало на камеры видеонаблюдения. Парень сбил девушку, стоящую на парковке возле магазина.

Он остановился, выбежал из автомобиля и, увидев, что жертва ДТП скончалась, убежал. В ГИБДД сообщили, что у него нет водительских прав.

Правоохранители выяснили, что авария случилась из-за незаконных гонок между двумя подростками. Подозреваемый является членом цыганской диаспоры, его задержала полиция.

В ночь на 14 августа жители села Кочубеевское устроили сходку и потребовали у властей наказать виновного. Дело о смертельном ДТП находится на контроле у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.