«Сваренная» в банном чане Анфиса Чехова восхитила фанатов

Москва, 14 августа. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова недавно провела с семьей выходные в банном комплексе, что вызвало у теледивы массу положительных впечатлений.

На своей странице в Instagram 42-летняя знаменитость рассказала подписчикам, как ее «отходили» веником и «сварили» в чане. Чехова отметила, что не является поклонницей бани, но на этот раз из всех услуг спа-центра решила выбрать именно банный комплекс. Отдых в парной доставил ей огромное удовольствие.

«Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. Мы парились, пили травяной чай с вареньями, варились в котле», — восторженно написала Чехова.

В публикации телеведущая не только рассказала о подробностях загородно-банного отдыха, но и поделилась фотографиями в подвесном банном чане, наполненном хвойными ветвями. На них актриса позирует в откровенном купальнике с глубоким декольте.

Фолловеры звезды выразили восхищение ее фигурой и порадовались за прекрасный отдых своего кумира.

«Баня — это вообще лучшее, что может быть в нашей культуре. Настоящую баню должен попробовать каждый! А вы — красотка!» — написала oxana_amerika.

«Как в баню-то сразу захотелось… Спасибо, Анфиса, за красоту!» — поблагодарила кумира dzamilya_handmade.

Однако нашлись и те, кто укорил Чехову в том, что она нашла деньги на такой шикарный отдых в сложное для всех время.

«Все-таки коронавирус еще бушует, многие люди лишились работы, денег не хватает даже на еду… А вам, смотрю, хватает на все с запасом. Как-то даже стыдно смотреть на такое веселье», — поделилась своим мнением ttatyana.7100.

Ранее звезда поразила фанатов фотографией в обтягивающем комбинезоне. На ней теледива занимается йогой и запечатлена в одной из асан — поз йоги. Поклонники восхитились гибкостью и выдающимися формами Чеховой, а также ее стремлением к постоянному самосовершенствованию.