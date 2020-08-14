Погребинский объяснил, почему Европа запретила Украине «крымскую войну»

Киев, 14 августа. Европа запретила пришедшему к власти в результате Майдана киевскому руководству воевать с Россией за Крым, так как рассчитывала использовать Украину в своих экономических целях. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в Европе четко понимали, что эта война закончится для Украины поражением. Там также были уверены, что госпереворот в Киеве позитивно повлияет на экономические показатели Старого света. Поэтому Евросоюз хотел использовать государство с населением в 40 миллионов человек в своих финансовых целях. Украина рассматривалась, прежде всего, как огромный рынок сбыта европейских товаров.

«То, что поначалу показалось Европе, которая принимала участие в этом переходе власти Януковича к новой команде Майдана, они ожидали какие-то позитивные результаты для самой Европы», — сказал политолог.

Он также объяснил запрет Европы на «крымскую войну». В Брюсселе понимали: Киев, начав войну с Россией из-за Крыма, потерпит крупное поражение, которое отразится на экономических показателях Украины. Это, в свою очередь, сильно помешает финансовым планам ЕС.

Погребинский обратил внимание, что ожидания Европы касательно финансовой выгоды от экономического сотрудничества с Киевом были сильно завышены. Сейчас в Брюсселе осознают, что «погорячились с ожиданием той прелести на Украине, которая получилась в результате новой власти».

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Ранее Погребинский рассказал, какие последствия ждут Киев, если украинские власти не смогут найти компромисс в отношениях с Донбассом. Он подчеркнул, что Украине пора начать переговоры с ДНР и ЛНР по организации мирного процесса в регионе.