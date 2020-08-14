Костомаров сорвал спину из-за Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Москва, 14 августа. Ведущая программы «Орел и решка» и блогер Регина Тодоренко активно готовится к новому сезону шоу «Ледниковый период». На своей странице в Instagram знаменитость сообщила, что репетиции не проходят без инцидентов.

Пару на льду Тодоренко составит фигурист Роман Костомаров. Однако, как оказалось, сейчас спортсмен вышел из строя, получив травму.

«Сорвал спину мой дорогой партнер Роман Сергеевич и слег!» — написала телеведущая в соцсети.

Также Тодоренко выложила в Instagram короткое видео, продемонстрировав подписчикам, как она дурачится на коньках во время репетиции. Из-за травмы партнера ведущей пришлось выйти на лед в одиночестве.

«По всей видимости, я настолько харизматичная, что свалила с ног олимпийского чемпиона или, по другой версии, мне пора худеть», — пошутила Тодоренко.

Кроме того, блогер рассказала, что уже успела «отжечь» с фигуристкой Марией Орловой. Телеведущая призналась, что женская компания позволяет раскрыться на льду по-другому.

Выход нового сезона «Ледникового периода» запланирован на сентябрь 2020 года. Ранее Первый канал опубликовал список участников шоу. Помимо Тодоренко, на коньки встанут ее супруг Влад Топалов, певица и телеведущая Ольга Бузова, а также звезда российского YouTube Владимир Маркони. Последний, кстати, недавно заявил, что хочет выступать на шоу в паре с фигуристом Ильей Авербухом.