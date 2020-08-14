Юные путешественники: организуем полет ребенка на самолете без сопровождения родителей

Перелеты на самолетах стали неотъемлемой частью нашей жизни. Туризм, работа или долгожданное путешествие к родным и близким — теперь расстояния перестали быть преградой, а все благодаря воздушному транспорту. Однако в случае с взрослыми людьми это не проблема, а как поступить с ребенком, которого нужно посадить на самолет и отправить в дорогу в одиночку?

Можно ли ребенка отправлять в дорогу одного

Учеба, перелет к родным или долгожданная поездка в летний лагерь — это несколько самых распространенных причин, когда родители решаются отправить свое чадо одного на самолете. Но непосредственно перед самой поездкой может возникнуть уйма вопросов касательно путешествия. Например, со скольки лет дети могут летать на самолете без сопровождения взрослых.

Согласно российским законам, в самолете без родителей могут летать дети от двух лет. Детей, не достигших, этого возраста, всегда должны сопровождать законные представители. При этом стоит отметить, что авиакомпании вправе устанавливать свои ограничения.

Комментарий эксперта

В интервью нашему изданию юрист Андрей Лухин пояснил, что многие авиакомпании имеют свой внутренний регламент и возрастной порог у всех разный. Он отметил, что приобрести билет исключительно для ребенка может быть затруднительно. «Покупку необходимо совершать в кассах авиакомпании или по телефону. Каждый случай рассматривается отдельно и чем младше ребенок, тем больше шансов, что ему билет могут не продать. Важно заметить, что шанс покупки билета для ребенка до трех лет примерно равен нулю», — пояснил специалист.

Лухин обратил внимание, что дети до 12 лет обязательно должны воспользоваться услугой «Организация перевозки несопровождаемого ребенка под наблюдением перевозчика».

А вот уже с 12 лет дети уже вполне могут путешествовать самостоятельно без взрослых и специально обученного персонала. Поэтому при покупке билета необходимо ознакомиться с внутренними правилами авиакомпании, чтобы избежать конфузов и сделать перелет максимально комфортным.

Необходимые документы для перелета детей в самолете

Всем родителям, решившим отправить своего малыша одного в полет на самолете, придется пройти обязательную процедуру по оформлению документов. Среди них:

Заявление родителей на предоставление сопровождения от авиакомпании;

Анкета с данными несовершеннолетнего;

Согласие родителей на пересечение границы или выезд из города;

Паспорт или свидетельство о рождении;

Виза;

Авиабилет.

Важно! Проверьте еще раз наличие всех бумаг перед выходом из дома. Также осмотрите ручную кладь, чтобы в ней не было предметов, запрещенных на борту самолета. Так вы поможете малышу избежать лишних досмотров и избавите его от стресса.

Что такое услуга сопровождения

Советуем обсудить предстоящее путешествие с самим малышом. В том случае, если он боится или чувствует себя крайне некомфортно, воспользуйтесь услугой сопровождения. О ней можно узнать на сайте авиаперевозчика. Суть у нее следующая: сотрудники авиакомпании помогут вашему чаду без проблем преодолеть все этапы дороги и сделают все, чтобы ему не было страшно.

Ответственный человек встретит вас в аэропорту и примет все необходимые документы. Затем он пройдет с юным путешественником на регистрацию и поможет ему сдать багаж. Далее происходит досмотр, после которого сопровождающий передает ребенка бортпроводникам и сообщает об этом родителям.

Далее обязанности сопровождающих ложатся на стюардов и стюардесс. Они помогают несовершеннолетнему устроиться поудобнее, организуют его питание и следят за его безопасностью. После приземления они передают его новому сопровождающему, который доводит ребенка до зала ожидания и помогает найти встречающих.

Особенности одиночного перелета детей

Провоз несовершеннолетнего должны согласовать не только родители, но и авиакомпания. Обе стороны должны подписать специальное соглашение и договор. Если требуется перевезти группу детей, то ситуация должна рассматриваться со стороны авиакомпании, поскольку по правилам одновременно только четверо детей могут осуществлять перелет без сопровождения взрослых.

Стоит отметить что цена билета и нормы провоза багажа остаются стандартными. Не стоит полагаться на скидки для совершеннолетних и какие-либо поблажки со стороны сотрудников аэропорта.