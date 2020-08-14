Эксперт: Победа Байдена в США станет угрозой суверенитету России

Фигура Камалы Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США снизит и без того невысокие шансы представителя Демократической партии Джозефа Байдена стать 46-м президентом Америки. Если же эта пара все-таки принесет победу демократам, то весь мир, в том числе и Россия, очень быстро испытает на себе резко возросший прессинг Вашингтона в его попытке восстановить свое «глобальное начальство» на планете.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий.

Меньше проблем — меньше избираемость

— Дмитрий Олегович, выбор Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента США ослабит или усилит позиции основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах?

— На мой взгляд, ослабит. Вообще говоря, не очень понятно, зачем была нужна такая сложная комбинация для Демократической партии США. Харрис изначально была самостоятельным и достаточно сильным кандидатом в президенты. Не то чтобы у Демократической партии была такая длинная скамейка выдающихся кандидатов, однако из всех людей, которые подошли к началу праймериз с какими-то перспективами, Харрис была наиболее ярким персонажем.

Почему партия не подстроилась полностью под нее, не стала толкать ее вперед и не сделала из нее народную героиню? Вместо этого в Демпартии произошло полное подавление оппозиции к абсолютно никакому Байдену: с нарушениями на праймериз, с работой прессы против кандидатов. Решено было оставить одного Байдена, который вроде как символизирует центристскую линию. Но затем демократы поддержали и не давали ослабнуть кампании Black Lives Matter, с ее бунтами и погромами, поставив Байдена просто на грань выживания. И в конце концов из всех возможных кандидатов в вице-президенты от партии они взяли наиболее сомнительную «афро-американку» — «афро-американку по выбору».

Ведь Харрис — то ли индийская, то ли ямайская американка. Она даже не потомок рабов, привезенных в США, и не имеет никакого отношения ко всей этой канители, которая происходит в Штатах. Причем она же еще и была генпрокурором и довольно жестко обходилась с такими людьми, которые сейчас дерутся с полицией в американских городах.

— Выходит, Харрис может потопить и без того слабого Байдена, хотя сама была бы неплохим кандидатом?

— Год назад из нее можно было начать лепить следующего президента Соединенных Штатов. Ее начальный низкий рейтинг был абсолютно неважен, ведь праймериз начались год назад. Как это было с Бараком Обамой: он же вначале был никто и звать его было никак, просто сенатор первого срока — как и Харрис. И вдруг из этого гарвардского мальчика сделали первого чернокожего президента — тоже, кстати, чернокожего наполовину и не потомка рабов. Но Камалу Харрис сначала опустили на праймериз, а потом вдруг прилепили к ничего не соображающему Байдену. Ход для меня совершенно непонятный.

Вообще говоря, демократ из Калифорнии — это всегда очень серьезное обременение. Потому что, скажем, Демпартия сейчас борется за голоса на Среднем Западе: там три или даже четыре колеблющихся штата — и, конечно, для этого нужно было брать какого-то человека оттуда, со Среднего Запада, но никак не с Западного побережья, представители которого всегда вызывают сомнения у избирателей в американской глубинке.

Да, кто-то считает, что Харрис как вице-президент — это «безопасный выбор» и что она легко манипулируема. Но с точки зрения ее имиджа, особенно на фоне протестов, такой выбор не очень понятен. Ясно, что ее выбрали исходя из наименьших проблем. Но наименьшие проблемы означают наименьшую избираемость.

Возможно, у штаба Демократической партии есть ощущение, что Байден уже точно побеждает, поэтому в пару к нему можно брать кого угодно. Или — что Байден в любом случае проигрывает, поэтому, мол, давайте соблюдем политес, возьмем не белую женщину и попробуем с этим пройти через унижение, которое нас ждет, как в 2016 году…

Ясно, что в партии несколько группировок боролись за то, кто будет представлять программу. Ясно и то, что Байден, если и станет президентом, то даже первый срок может не дослужить, и поэтому нужен человек, который достойно представлял бы президентство Демократической партии. Но все равно все это выглядит ужасно.

По большему счету, тогда уж нужно было или полностью «давить на газ» ультралевых настроений и говорить о социалистическом преобразовании Америки. Или, наоборот, выступать очень жестко против левых, особенно сейчас, когда даже демократические губернаторы стали немного уставать от этого BLM. И брать вторым номером, скажем, действующего губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Да, она белая, да, немка, но при этом она популярна на Среднем Западе и абсолютно адекватна, с собственными представлениями о жизни, за нее действительно могут проголосовать избиратели в колеблющихся штатах.

Тогда как это решение… Камалу Харрис сейчас не любят все — хотя всего год назад ее еще все любили. Но Демократическая партия сделала так, чтобы ее все разлюбили, и теперь назначила кандидатом в вице-президенты. Вот это мне непонятно.

Демократы попытаются восстановить «глобальное начальство»

— Если все-таки демократы победят, а через какое-то время 77-летний Байден не сможет исполнять обязанности президента США, то способна ли Харрис самостоятельно управлять государством и соответствовать тем задачам, которые сейчас стоят перед Америкой?

— Харрис вполне способна быть самостоятельной фигурой: полностью-то из нее дух не выбили. Это достаточно жесткий человек, который долго был генпрокурором и в состоянии принимать осознанные решения — никаких проблем в этом плане нет. Другое дело, что в нынешней Демократической партии США существование самостоятельного лидера как такового — большой вопрос.

Мне кажется, что и выбор в качестве кандидата в президенты Джо Байдена — человека, который только в короткие минуты просветления понимает, что не он правит бал, — был связан с тем, что демократы завязаны на куче специальных интересов и никакого самостоятельного лидера позволить себе не могут. В этом смысле все их решения связаны с тем, что им нужен человек, которым можно манипулировать. То есть управление Демпартии явно дало сбой.

— Чего ждать России от пары «Байден — Харрис» в случае их победы? Продолжит ли Вашингтон разговаривать с Москвой на языке санкций и, скажем, вновь обвинять ее во вмешательстве?

— Если Демократическая партия выиграет президентские выборы в Штатах, то слово «суверенитет» будет объявлено преступным. На самостоятельность государств они повесят все проблемы и беды в мире: коронавирус, экономический кризис и так далее. Они попытаются сделать так, чтобы «парад суверенитетов» на Западе, который начался примерно в 2016 году и потянул за собой соответствующее изменение позиций Китая, России и многих других стран, был прекращен и вместо него вновь восторжествовала глобализация.

Понятно, что Китай в эту новую глобализацию не возьмут и что Россию, как предмет для постоянного давления со стороны США, — тем более. Что касается других стран, которые пытаются вводить суверенные законы, выстраивая барьеры на пути всеобщих либеральных правил, каждый день новых, то их суверенитет будет объявлен преступлением против человечества.

Причем произойдет это достаточно быстро, в течение нескольких месяцев после выборов-2020. Победив, демократы США попытаются достаточно быстро демонтировать всю эту возникшую инфраструктуру сопротивления «глобальному начальству». Как примерно это будет, достаточно наглядно было продемонстрировано совсем недавно, когда после волны беспорядков в Штатах она тут же прокатилась и по Европе, где тоже принялись ставить на колени полицию и так далее. Так будет с теми, кто что-то посмеет подумать против глобальных интересов. Поэтому неважно, кто станет хозяином Белого дома от демократов, а важно, что этот человек будет олицетворять собой борьбу против «преступного» национального суверенитета на планете.

Что касается обвинений России во вмешательстве, я думаю, это будет частью все того же общего наката на весь мир. Даже несмотря на то, что любые разговоры о нашем вмешательстве уже полностью дискредитированы рассекреченными документами — когда американцы сами выяснили, что никакого вмешательства не было и что даже пресловутый сервер никем не был взломан. Все равно при победе демократов Россия очень быстро попадет в число «агрессивных противников США».

Надо понимать, что для американской внешнеполитической культуры очень важны символы. Так вот, Россия символически объявлена врагом Демократической партии и всего либерального истеблишмента США. Ведь это мы «помогли» им потерять четыре года с Дональдом Трампом. Значит кто враг? Россия!

Впрочем, не стоит уделять слишком большого внимания нынешним рейтингам кандидатов в президенты США. Потому что сейчас в них информации нет, они недостоверны. И то, что эта парочка, Байден и Харрис, выиграет выборы-2020, — еще очень большой вопрос. Они себя убеждают, что победа уже в кармане, но на самом деле они точно так же раздражают самих американцев, как и весь остальной мир.