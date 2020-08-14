Гидрометцентр предупредил россиян о возвращении аномальной жары

Москва, 14 августа. Аномальная жара вернется в ближайшие дни сразу в несколько регионов РФ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Очень жарко на востоке Тюменской области и на западе Красноярского края. Там выше нормы на 6–8 градусов в ближайшие дни», — сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, аномальная жара ожидает и жителей сразу нескольких регионов Дальневосточного федерального округа. Жаркая погода установится в Амурской области, Еврейской автономной области на юге Хабаровского края и в Приморье. Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в этих регионах температура воздуха превысит норму на 4–6 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло. Как пишет РИАМО, показания столичных термометров вернутся в рамки нормы в ближайшие выходные.