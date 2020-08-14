В Госдуме продлят проверку наличия иностранного гражданства у депутатов

Москва, 14 августа. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение продлить проверку возможного наличия гражданства других стран у депутатов нижней палаты российского парламента. Соответствующие запросы направят в уполномоченные органы РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, Володин рассмотрел доклад главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики Отари Аршбы. Напомним, ранее им поручили запросить в Центризбиркоме информацию о наличии или отсутствии иностранного гражданства у ряда депутатов Госдумы.

ЦИК, в свою очередь, сообщил, что во время предвыборной регистрации кандидатов в депутаты сведений о наличии у них иностранного гражданства в комиссии не имелось. Однако в компетенцию избиркомов не входят вопросы, связанные с возможным приобретением ими иностранного гражданства либо вида на жительство уже после их избрания.

«В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы. Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — заявил Вячеслав Володин.

Он дал поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы: МИД, МВД, ФСБ и СВР.