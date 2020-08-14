Телеканал «Дождь» признал информацию о 34 погибших в Минске фейком



Москва, 14 августа. Телеканал «Дождь» признал, что ранее опубликовал неверную информацию о количестве погибших во время протестов в Минске. Накануне в прямом эфире была озвучена информация о 34 жертвах.

Опровержение появилось в Telegram-канале «Дождя». Там сказано, что в эфире телеканала был мужчина, представившийся Сергеем Караваевым, якобы заведующим отделения скорой помощи. Мужчина рассказал, что в первый день протестов было 6 погибших, во второй день еще семь, а в третий назвал жертвами 21 человека.

Информацию распространили средства массовой информации с сенсационными и шокирующими заголовками. Телеканал извинился за публикацию непроверенной информации, сославшись на условия прямого эфира.

«Однако, судя по всему, этот человек не тот, за кого себя выдаёт. Мы просим прощения у наших зрителей за публикацию непроверенной информации. К сожалению, такое случается в подобные моменты в прямом эфире», — говорится в сообщении.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, в день президентских выборов. Люди, сомневающиеся в достоверности подсчета голосов, вышли на улицы крупных городов республики. Спустя несколько дней рабочие крупных предприятий объявили забастовки. Основное требование протестующих – пересчет голосов и повторное проведение выборов президента республики. По официальным данным МВД Белоруссии во время несанкционированных протестных акций пострадали около семи тысяч человек, двое погибли. Один мужчина скончался во время беспорядков, другой умер после задержания. Накануне в Белоруссии начали освобождать задержанных во время протестных акций.