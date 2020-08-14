Дочь Успенской отреагировала на нового ребенка матери

Москва, 14 августа. Дочь королевы русского шансона Любови Успенской отреагировала на новость о появлении нового ребенка у 66-летней матери. Комментарий Татьяны Плаксиной приводит портал «7 дней.ру».

«Я жива и здорова. У меня нет обид. Оставь меня в покое, страна, и живите наконец-то своей жизнью», — заявила наследница звезды через соцсети.

Накануне Успенская выложила в Instagram видео, на котором запечатлена обнимающей мальчика, передает «Дни.ру». В кадре она призналась, что давно мечтала иметь сына, а также спросила ребенка, нравится ли ему в ее доме, и останется ли он жить с ней.

Эта публикация заставила многих подписчиков и даже знакомых певицы поверить в то, что она решилась на усыновление. В комментариях они начали поздравлять звезду с пополнением, однако выяснилось, что напрасно. Ребенок в руках Успенской оказался сыном Миланы Тюльпановой, которая лишь зашла в гости к певице.

То, что многие приняли малыша за усыновленного артисткой, объяснимо. В последние два года королева шансона часто говорила, что собирается снова ощутить материнство. Для этого звезда рассматривает вариант ЭКО или суррогатного материнства.

KP.Ru напоминает, как в прошлом году Успенская заявляла, что решительно настроена исполнить мечту о сыне и ищет донора яйцеклетки для ЭКО. Говоря об этом, она приводила в пример известных российских возрастных родителей — Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Эммануила Виторгана.