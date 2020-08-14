США и НАТО создают на Черном море новый «очаг напряженности»

Вашингтон, 14 августа. США намереваются укрепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками, а также выводя войска из Германии, чтобы передислоцировать их ближе к российским границам.

Учитывая, что для Москвы это очень важное направление, Business Insider назвал черноморский регион «новым очагом напряженности».

В конце июля Вашингтон заявил о перебросе своих войск, на данный момент базирующихся в Германии. Министр обороны Марк Эспер и командующий силами США в Европе Тод Уолтерс сообщили, что передислокация войск имеет стратегические цели.

«Мы выводим войска из Центральной Европы, Германии, где они находились со времен холодной войны, — отметил Эспер. — Мы собираемся передвинуться ближе к восточным границам, где расположены наши новые союзники, — в район Черного моря».

Бен Ходжес, занимавший пост командующего силами США в Европе с 2015-го по 2017 год, заявил, что Россия, самое сильное государство в Черноморском регионе, «вторглась» в соседнюю Грузию в 2008 году и «захватила» Крым у Украины в 2014-м — с тех пор напряженность остается на высоком уровне.

«Кремль использует Черноморский регион для запуска своих операций в Сирии, Ливии и в восточной части Средиземного моря. Именно через этот район они оказывают влияние на все, что происходит на Балканах и на Кавказе, а также, конечно, на Украине и в Молдавии», — аргументировал он.

Ходжес также отметил, что в предстоящие месяцы Москва может решиться на какие-то радикальные шаги. Этому могут поспособствовать такие факторы, как президентские выборы в США и региональные на Украине, масштабные учения Москвы «Кавказ-2020», запланированные на сентябрь, засуха в Крыму.

Эксперты подчеркивают, что в последние годы США усиливают свое присутствие на Черном море. Постоянное патрулирование вод и учения помогают Вашингтону лучше узнать местность и отработать взаимодействие с союзниками.