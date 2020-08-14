Началова с того света «пожаловалась» Кравец на свой могильный памятник

Москва, 14 августа. Покойная певица Юлия Началова внезапно подала сигнал с того света своей подруге — актрисе Алене Кравец. Приятельница трагически скончавшейся исполнительницы рассказала изданию «Собеседник», что Началова навестила ее во сне.

Совсем недавно родители покойной певицы установили на ее могиле на Троекуровском кладбище новый памятник. В центре надгробия находится фотография Началовой, а рядом установлена небольшая статуя ангелочка.

Не так давно Кравец посетила могилу покойной подруги и порадовалась обилию живых цветов.

«Люди не забывают Началову, идут к ней каждый день. Но душа Юли, кажется, не на месте», — встревоженно сообщила актриса.

Оказалось, что через несколько дней после похода на кладбище Кравец увидела покойную Началову во сне. По словам светской львицы, певица была опечалена.

«Памятник ей несколько давит. Она пожаловалась мне, что строители залили могилу тяжелым бетоном, словно боятся, что она выйдет из-под земли», — отметила Кравец.

«Ни травка не может сквозь эту глыбу пробиться, ни цветочек, ни луч солнца не согреет», — сказала Началова подруге во сне.

При этом, как сообщила Кравец, покойная звезда в целом все же довольна памятником. Особенно певице нравится статуя ангелочка, охраняющего покой Началовой.

«Нравится ей и фотография на могиле — она ее очень любила при жизни», — сообщила актриса.

В конце сна Началова исполнила для подруги одну из своих песен. Кравец отметила, что певица обладала шикарным голосом. Актриса посетовала, что творчество ее подруги не ценили при жизни.