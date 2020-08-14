Вся история ЦРУ наполнена просчетами и ошибками. Колонка Евгения Беня

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высказывание своего в прошлом советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем американской разведке.

Однако при этом Трамп не преминул бросить камень в огород американской разведки:

«Так называемые американские разведчики были грязными копами, которые теперь показали себя подонками на высшем уровне, такие как [бывший директор ФБР] Джеймс Коми, стопроцентный лжец [экс-директор Национальной разведки] Джеймс Клэппер и, возможно, самый конченый из них, Джон Бреннан, возглавлявший ЦРУ. Вы, вероятно, могли бы понять мое нежелание доверять [им]!»

Одной из первых крупных ошибок, допущенных разведкой США в XXI веке, стал скандал с иракским оружием массового поражения. 5 февраля 2003 года в ходе заседания Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, в которой якобы был возбудитель сибирской язвы. Эта пробирка стала одним из доказательств того, что Ирак располагает бактериологическим и другим оружием массового поражения и тщательно скрывает его от международных наблюдателей. Предоставленные ЦРУ доказательства стали поводом для военного вторжения НАТО в Ирак, не одобренного Совбезом ООН. Однако специалистам НАТО так и не удалось найти на территории Ирака какие-либо следы существования такого оружия. В середине 2004 года Пауэлл признал ошибки, касавшиеся обвинений в адрес иракских властей. Вину за них он возложил на ЦРУ, предоставившее неточную и ошибочную информацию. Госсекретарь выразил сожаление, а на территории Ирака уже шла полномасштабная война.

Спецслужбы США заранее не доложили властям своей страны об активизации Китаем строительства искусственных островов в акватории Южно-Китайского моря в середине 2010-х годов. В кратчайшие сроки китайским инженерам удалось создать несколько участков суши общей площадью больше четырех квадратных километров, имеющих геополитическое и стратегическое значение.

В 2014 году американское издание The Wall Street Journal предало публичности материал о работе спецслужб во время украинского кризиса. Со ссылкой на свои источники СМИ утверждало, что американская разведка не смогла вовремя раскрыть планы Кремля и узнала о событиях в Крыму только после их начала. Разведка получила некоторые сведения о вероятных действиях России. Тем не менее дальнейшие действия спецслужб США были невозможны, так как российская сторона использовала закрытые каналы связи, а также другие методики противодействия разведке третьих стран. В результате Крым воссоединился с Россией, а американские спецслужбы были подвергнуты критике.

В 2015 году комитеты по разведке Сената и Палаты представителей США инициировали расследование в отношении спецслужб страны, которые, по мнению парламентариев, допустили ошибки и просчеты при оценке масштаба российской операции в Сирии, по сути, ее проворонив. Американские спецслужбы знали о готовящейся военной операции РФ в Сирии. Белый дом неоднократно требовал от Москвы объяснений по поводу этой подготовки, но полной неожиданностью для американцев стал масштаб и эффективность российской военной операции против террористов в САР. Также Штаты не ожидали, что Вооруженные силы РФ будут атаковать поддерживаемых США сирийских боевиков.

Самая зримая версия причин просчетов разведки США в последние десятилетия — изменение специфики ее работы. ЦРУ и другие разведывательные организации США создавались для деятельности в условиях холодной войны. Распад Организации Варшавского договора и СССР привел к изменению политической обстановки в мире. После этих событий в США на время фактически отпала надобность в мощных разведывательных структурах, призванных добывать информацию о действиях вероятного противника в лице сверхдержавы и ее союзников. Отсутствие подобной работы в 1990-е годы вызвало кризис. Возникла проблема преемственности: старые специалисты в области разведки ушли в отставку, не успев передать опыт новым поколениям, которым пришлось осваиваться самостоятельно. Во многом отсюда могут проистекать провалы американской разведки последних десятилетий.

Однако и история американской разведки эпохи холодной войны также содержит немало принципиальных просчетов, особенно в противостоянии СССР.

Борьба с «советской угрозой» была главной задачей ЦРУ США, созданного в 1947 году. Первым и самым досадным для американских разведчиков просчетом стала попытка предсказать, когда у СССР появится атомное оружие. На основе многочисленных донесений агентов и аналитических выкладок накануне удачного испытания первой советской атомной бомбы в 1949 году был составлен объемный доклад, в котором утверждалось, что серийное производство ядерного оружия начнется в СССР только в 1956 году. В оценках советской ядерной программы ЦРУ допустило и другие принципиальные ошибки. Так оно просчиталось даже в оценках наличия на территории СССР месторождений высокосортной урановой руды.

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года застал администрацию президента США Джимми Картера врасплох. В ЦРУ не верили, что СССР не решится на такой шаг. Однако так называемый ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан и находился там на протяжении девяти лет.

В ходе противостояния США и СССР ЦРУ конкурировало с Пентагоном в оценке военного потенциала Советского Союза. Главным оппонентом разведки был американский математик, аналитик Министерства обороны США Эндрю Маршалл, с 1973 года руководивший секретным отделом стратегического анализа. Функции этого отдела включают сравнительную оценку военно-технического потенциала США и их возможных противников с целью определения и долгосрочного планирования стратегии. Маршалл утверждал, что, оценивая мощь СССР, ЦРУ делает очень поверхностный анализ. Советские военные расходы в годы холодной войны были оценены ЦРУ в 55-60% ВВП, тогда как аналитики Маршалла оценили их в 25-30% ВВП, что оказалось куда ближе к реальности.

Когда в 1989 году демонтировали Берлинскую стену и многие на Западе уже сомневались в жизнеспособности Советского Союза, ЦРУ продолжало настаивать на том, что происходящее не влияет на стабильность в СССР и последовательность его политики. Выступая в мае 1992 года перед членами Ассоциации внешней политики в Нью-Йорке, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс признал, что до самого финала Союза аналитики управления «недооценивали такую возможность». Этот провал американской разведки был столь очевиден, что Конгресс поставил вопрос о «полной реорганизации управления».

По факту же даже последующей частичной реорганизации разведки США хватило для того, чтобы в последующие десятилетия продолжить перечень ее ошибок и усугубить ситуацию с провальным в ряде случаев прогнозированием явлений, происходящих в России и в мире.