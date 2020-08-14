Молодой художник из Подмосковья подарил картину Билли Айлиш

Москва, 14 августа. Молодой художник из Подольска Влад Яшин подарил картину американской певице Билли Айлиш. Он рассказал, что Айлиш вдохновляет его заниматься творчеством.

Житель Подмосковья является горячим поклонником певицы. В 21 год он стал известным художником на просторах Интернета. Яшин старается рисовать портреты известных современников.

По словам молодого человека, сейчас художники продвигают свои картины через соцсети. Меняются локации, творческие методы, сам подход к искусству. Так его работы заметила Билли Айлиш.

Яшин рассказал, что всегда мечтал познакомиться с Айлиш. Когда с ним связался менеджер певицы и предложил купить портрет звезды, Влад настоял на личной встрече с 18-летней звездой.

«Мне захотелось передать лично ей, чтобы она ее увидела и у себя повесила где-то», — рассказывает Влад, его слова передает телеканал «360».

Яшин — художник-самоучка, он никогда не учился в художественной школе, а самостоятельно развивал талант. Рисунки молодого художника не нравились его друзьям, они считали их «сырыми».

Влад шлифовал свои навыки и с каждым годом рисовал все лучше. Благодаря соцсетям рисунки Яшина увидели тысячи пользователей. Его талант даже заметил американский рэпер XXXtenatacion.