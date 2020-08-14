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Вьетнам решил купить российскую вакцину против коронавируса

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Вьетнам решил купить российскую вакцину против коронавирусаЛондон, 14 августа. Минздрав Вьетнама подал заявку на покупку российской вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters.

При этом СМИ ссылается на государственную телерадиовещательную вьетнамскую компанию Vietnam Television (VTV), а та, в свою очередь, на местный минздрав. 

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19», — отмечается в публикации.

В министерстве не уточнили, какой объем препарата заказан у РФ, и когда ожидают его получения.

В июле в ведомстве сообщали, что завершить работу по созданию собственной вакцины рассчитывают к концу 2021 года.

Вьетнам решил купить российскую вакцину против коронавирусаРоссия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания препарат прошел за первые два месяца лета, его эффективность была подтверждена. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет выработались высокие титры антител к вирусу SARS-CoV-2, и не наблюдалось серьезных осложнений.

Источник: Reuters
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