Клинцевич предрек «мужской ответ» ЕС на санкции США против СП-2

Если США наложат санкции на конкретные европейские страны и их секторы экономики из-за «Северного потока — 2», то Брюссель ответит Вашингтону зеркально. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сенатор Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал протест, который выразили представители 24 стран Европейского союза (ЕС) в связи с планами США ввести ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формате видеоконференции, участвовали 24 страны», — заявили собеседники немецкого издания Welt.

Уточняется, что протестная нота связана с заявлением верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором он заявил, что ЕС глубоко обеспокоен участившимися случаями применения санкций или угроз со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич выразил уверенность, что американские власти «не остановятся и включатся на все катушку», чтобы «Северный поток — 2» не был запущен.

«Одних протестных заявлений со стороны ЕС недостаточно. Евросоюзу придется принимать решения, вопреки сложившейся традиции угождать «хозяину». Возможно, они рискнут, поскольку могут быть введены ограничения против экономики европейских государств в сфере торговли, — предупреждает Клинцевич. — <...> Если США наложат ограничительные меры на конкретные европейские страны и их секторы экономики, то Брюссель ответит зеркально. Недооценивать Европу сегодня нельзя».

В любом случае «Северный — поток 2» будет достроен, утверждает собеседник ФАН. Он подчеркнул, что Европе газопровод «очень необходим».

«Даже перегретое информационное пространство, которое сдобрено сплошным негативом в отношении России, позволило 24 европейским странам принять судьбоносное для них решение, — объясняет член Совфеда. — Качественный и дешевый трубопроводный газ из России не имеет сегодня в мире никакой альтернативы. Чтобы американцы не говорили, сжиженным газом им ничего не заменить. Цена и качество — явно не в пользу США. К тому же мы уже привыкли к той недобросовестной конкуренции, которую ведут США, и для нас это стало обыденностью. Мне кажется, что пора отвечать адекватно на действия Вашингтона. По крайней мере, со стороны Европы впервые зазвучали здравые нотки и «мужской голос».

Ранее эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала санкции США против «Северного потока — 2» незаконными, так как они нарушают международное право. По ее словам, Евросоюз не будет признавать ограничительные меры, введенные третьими странами против европейских компаний, если они не нарушают законов ЕС. Симсон пояснила, что Европа сама определяет свою энергетическую политику.

Напомним, проект трубопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год. Глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2021 году.