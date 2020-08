Панайотов показал ранее не опубликованное фото с Началовой

Москва, 14 августа. Известный российский музыкант Александр Панайотов опубликовал в Instagram фотографию с певицей Юлией Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году.

На снимке Началова крепко обнимает Панайотова. Их связывала крепкая дружба и совместное творчество. Певец часто выступал на сцене с Началовой. Они исполняли хиты «Формула любви», «Помнишь ли ты», I just call to say i love you и другие песни.

«Miss You (Cкучаю по тебе)», — подписал Панайотов не опубликованное ранее фото с певицей.

Поклонники отреагировали на этот пост, поделившись своими воспоминаниями о Началовой.

«Я всегда очень любила Юлю Началову и продолжаю любить сейчас, восхитительная и неподражаемая певица», — написала пользовательница. «Она была лучезарная», — отметил другой поклонник. «Красотка наша. Светлая память Юле. Всегда с теплом вспоминаем о ней», — призналась другая поклонница.

Певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от осложнений, вызванных подагрой и красной волчанкой. У нее развился сильный абсцесс, произошло заражение крови, в результате чего не выдержало сердце. Артистке было всего 38 лет.