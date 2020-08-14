Панайотов показал ранее не опубликованное фото с Началовой

Москва, 14 августа. Известный российский музыкант Александр Панайотов опубликовал в Instagram фотографию с певицей Юлией Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году.
На снимке Началова крепко обнимает Панайотова. Их связывала крепкая дружба и совместное творчество. Певец часто выступал на сцене с Началовой. Они исполняли хиты «Формула любви», «Помнишь ли ты», I just call to say i love you и другие песни.
«Miss You (Cкучаю по тебе)», — подписал Панайотов не опубликованное ранее фото с певицей.
Поклонники отреагировали на этот пост, поделившись своими воспоминаниями о Началовой.
«Я всегда очень любила Юлю Началову и продолжаю любить сейчас, восхитительная и неподражаемая певица», — написала пользовательница.
«Она была лучезарная», — отметил другой поклонник.
«Красотка наша. Светлая память Юле. Всегда с теплом вспоминаем о ней», — призналась другая поклонница.
Певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от осложнений, вызванных подагрой и красной волчанкой. У нее развился сильный абсцесс, произошло заражение крови, в результате чего не выдержало сердце. Артистке было всего 38 лет.