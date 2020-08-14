МИД предложил отменить бесплатную эвакуацию россиян из-за границы

Москва, 14 августа. МИД РФ предложил обязать путешественников, оказавшихся в кризисной ситуации за границей, компенсировать расходы государства за возврат на родину. Об этом говорится в опубликованном министерством проекте постановления правительства, пишут «Ведомости».

Сейчас российское законодательство гарантирует безвозмездное возвращение на родину россиянам, попавшим в исключительную ситуацию. Под такой ситуацией понимается возникновение непосредственной угрозы жизни. Однако пандемия коронавируса заставила правительство по-новому посмотреть на эту проблему.

«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи», — отмечает МИД РФ в пояснительной записке к проекту постановления.

В министерстве считают, что категоричность в данном случае обусловлена безвозмездностью оказываемой помощи. В связи с этим авторы инициативы предлагают гарантировать возвращение на родину всем россиянам, но при условии, что расходы будут компенсированы.

На возврат средств в бюджет предлагается давать три месяца. Если за это время гражданин не компенсирует расходы, то деньги взыщут в принудительном порядке.

Как отметили в МИД РФ, данная мера позволит оказывать помощь всем россиянам за границей, а не только при возникновении угрозы жизни. Кроме того, гражданин сможет самостоятельно принять решение о необходимости помощи со стороны государства.