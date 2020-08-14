Минздрав РФ отреагировал на сообщение CNN о разработке вакцины от COVID-19

Москва, 14 августа. Никаких официальных предложений о совместной разработке вакцины против коронавируса Министерство здравоохранения России США не направляло. Об этом заявил РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», — сказал он.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что РФ предлагала США помощь в разработке вакцины от коронавируса, но в Вашингтоне отказались.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19. Это вызвало недовольство в ряде западных стран.

Зарубежные издания отреагировали на это обстоятельство дискредитирующими материалами, в которых ставили под сомнение безопасность российской вакцины и обвиняли государство-производителя в краже интеллектуальной собственности.

Помощник президента США Келлиан Конуэй заявил, что препарат прошел «слишком мало испытаний», поэтому «может отставать» от американских аналогов. При этом разработки специалистов из Штатов и Европы, напротив, освещаются в западных СМИ в позитивном ключе.

Вместе с тем в России планируют начать производство вакцины уже в ближайшее время. Для этого все готово на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Телеканал «360» в своем материале показывал, как будут выглядеть ампулы с препаратом, созданным в Центре имени Гамалеи. Он получил название «Гам-КОВИД-Вак» и будет разливаться в ампулы объемом 0,5 миллилитра. Их нужно хранить при температуре не ниже 18 градусов и в защищенном от света месте.