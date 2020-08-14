Британские ученые предупредили об «атипичных» симптомах коронавируса

Лондон, 14 августа. У некоторых пациентов с COVID-19 заболевание протекает бессимптомно или с «атипичными» признаками. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии (UEA), результат исследования которых опубликован на сайте Medrxiv.org.

С 7 апреля и по 29 июня британские ученые наблюдали за группой пожилых людей с подозрением на COVID-19. Участниками исследования стали 518 человек из 44 домов престарелых. Тест на коронавирус дал положительный результат у 103 добровольцев, при этом, как пишет «Вечерняя Москва», только у 38% наблюдались стандартные симптомы COVID-19, например, кашель, высокая температура и потеря обоняния.

Ученые рассказали, что у 54 участников исследования, зараженных коронавирусом, симптомы возникали либо через две недели после анализа, либо не появлялись вовсе. Кроме того, у многих добровольцев были выявлены «атипичные» симптомы, которые медики описали как «общее состояние нездоровья» и «недомогание».

Медики предупредили, что проживающие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения коронавирусом. Ученые отметили, что у пожилых людей обычно диагностируются сопутствующие заболевания, например, деменция или болезнь легких, передает «Царьград».

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