Буйного нелегала вышвырнули из самолета в Индонезии

Москва, 14 августа. Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink вывели из самолета мужчину, который незаконно попал в салон лайнера и буйно себя вел. Видео, на котором запечатлено произошедшее, появилось в Twitter.

На кадрах видно, как несколько мужчин, которые, предположительно, являются членами экипажа, вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из стоящего на земле воздушного судна, а затем бросают его на асфальт и тащат по земле. При этом нелегальный пассажир уже почти не сопротивляется.

Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 12, 2020

Как уточняет новостной портал Lampost.co, инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

Там предположили, что мужчина может иметь психическое расстройство, которое объясняет его странное поведение, и отправили его в больницу. Его личность не установлена, документов при нем не было.

Ранее с рейса в США сняли австралийскую порноактрису Эль Нокс. Ей отказали в перелете в связи с тем, что в салоне она высказывалась в поддержку протестующих в Америке. Она выразила мнение, что демократии американцев «угрожают», и посоветовала им не бездействовать. Эта речь завершилась встречей с полицией.

До этого пилот авиакомпании American Airlines попросил высадить из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.