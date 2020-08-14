Эксперт рассказал, какие выгоды принесут Литве протесты в Белоруссии

Москва, 14 августа. Литва попытается воспользоваться протестами в Минске, чтобы пролоббировать санкции ЕС против Белорусской АЭС. Об этом сообщил специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Baltnews.

Недавно министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Белоруссия должна провести новые выборы, так как они не были проведены в соответствии с демократическими нормами.

«Для Литвы это просто идеальная ситуация — прицепить свою собственную борьбу с БелАЭС к общей позиции ЕС по белорусским выборам. У Латвии и Эстонии нет такой острой политической заинтересованности», — говорит Носович.

Эксперт подчеркнул, что прибалтийские государства экономически заинтересованы в развитии отношений с Минском, но политические соображения в итоге всегда перевешивают. Также Носович отметил, что расчет президента Белоруссии Александра Лукашенко на поддержку Запада для борьбы с российским влиянием оказался неоправданным, так как ни один западный лидер не признал его победу на президентских выборах.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президента Белоруссии. Он предложил белорусскому правительству созвать Национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от силовых мер при разгоне митингов и демонстраций.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. По данным на 12 августа, правоохранители задержали более 6 тыс. митингующих. Силовики были вынуждены разгонять граждан с использованием спецсредств. В Европарламенте сообщили, что могут ввести санкции против Белоруссии.