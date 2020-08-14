Сбербанк отключил бесплатные уведомления о переводах

Москва, 14 августа. Сбербанк отменил бесплатные SMS и push-уведомления о переводах на карту. Теперь такие сообщения будут поступать только тем, кто подключил соответствующую услугу, сообщили клиенты кредитной организации на сайте Banki.ru.

Стоимость функции уведомлений о переводах составит 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт и 60 рублей — для стандартных карт. Бесплатным сервис останется только для владельцев премиальных и кредитных карт.

Информацию об отключении безвозмездных уведомлений РБК подтвердили в call-центре Сбербанка. Изменения начали действовать в конце июля и начале августа — в разных регионах РФ бесплатные уведомления отключали не одновременно.

Объяснить, с чем связано нововведение, в Сбербанке не смогли, пишет «ФедералПресс». Также в кредитной организации уточнили, что раньше клиенты получали уведомление только с данными отправителя перевода и не могли сразу узнать баланс карты. Платная услуга позволяет видеть полную информацию об операциях по карте, в том числе о переводах и списаниях в магазинах.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке. Теперь для покупки недвижимости в кредит достаточно внести 10% от стоимости квартиры, а не 15%, как было раньше.