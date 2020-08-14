В Госдуме предложили выдавать защитные маски школьникам и студентам

Москва, 14 августа. Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил выдавать защитные маски школьникам и студентам, которые пойдут на учебу 1 сентября. Соответствующее письмо парламентарий направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, копия документа есть в распоряжении RT.

Власов отметил, что в России по-прежнему регистрируются новые случаи коронавируса.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками», — написал депутат.

По мнению Власова, выдавать средства защиты учащимся необходимо до конца текущего года. Также парламентарий подчеркнул, что школьники и студенты должны получать маски безвозмездно, передает «ФедералПресс». Депутат уверен, что предлагаемая им мера позволит значительно снизить риск распространения коронавируса в учебных заведениях, где взаимодействуют тысячи детей.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, как правильно носить маски. Медик подчеркнул, что менять защитное средство нужно каждые три часа, а лучше — раз в час.