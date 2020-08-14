Кедми заявил, что Россия с каждым годом сокращает время уничтожения США

Москва, 14 августа. Рост стратегических возможностей России ведет к сокращению времени, которое требуется на уничтожение США. Об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире «Вести FM».

«Продолжительность существования США, если начнется война с Россией, сокращается с каждым годом от получаса до нескольких минут», — заявил эксперт.

По мнению Кедми, именно Вашингтон пытается ограничить российский стратегический потенциал требованиями включить в международные договоры новейшие гиперзвуковые системы. При этом политолог подчеркнул, что гиперзвук — это всего лишь одна из составляющих стратегического арсенала России. Он считает, что США стремятся замедлить развитие этой области из-за отставания от России и Китая.

«Американцы — народ торгашей, а торговля всегда начинается с того, что цену заламывают. Что-то можно добавить специально, чтобы было от чего отказываться. Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям», — рассуждает Яков Кедми.

Он подчеркнул, что Пекин может позволить себе говорить с Вашингтоном с позиции силы за счет мощной экономики, а Москва — за счет военного потенциала.

Напомним, Россия и США подписали договор о СНВ в 2010 году, но срок его действия истекает в феврале следующего года. Вашингтон не спешит продлевать соглашение на нынешних условиях и хочет привлечь к сделке Китай. Также Вашингтон настаивает, чтобы в документ были включены новые российские боевые системы.