Седокова порадовала поклонников откровенным снимком с «грудями-бидонами»

Майами, 14 августа. Популярная певица Анна Седокова поразила поклонников новым откровенным снимком в Instagram. Поп-исполнительница продемонстрировала, как отдыхает на песчаном пляже.

Судя по геотегу в соцсети, Седокова проводит отпуск в Майами. На снимке певица в купальнике загорает, лежа на животе у мужчины (скорее всего, это ее бойфренд Янис Тимма).

«Где-то всегда лето», — написала поп-звезда на английском языке.

Подписчиков Седоковой очень порадовало ее новое фото. Благодаря ракурсу и съехавшему купальнику фанаты певицы получили возможность хорошо разглядеть ее грудь. Конечно, подписчики исполнительницы не смогли оставить откровенный снимок без шутливых комментариев.

«Аккуратно, цыцы выпадут!!!» — предостерег arhipov_nikolai.

«[Грудь] как у доярки из соседнего колхоза», — написал _lucky_lion_999_.

«А много коровка дает молока? Да мы молока не видали пока», — пошутил maks_asd777.

«Вот это бидоны!» — поразился norway_day.

Кроме того, некоторые поклонники заподозрили, что внушительная грудь Седоковой — результат пластических операций.

«Да, пластический хирург поработал, видно во всех областях тела», — отметил пользователь 11122009ckm.

«Неудачное фото, прям видно импланты в груди! Зачем их туда совать?!» — спросил aleks_gray1.

Ранее Седокова продемонстрировала подписчикам не только грудь, но и всю фигуру, выложив фото в полосатом купальнике. Поклонники певицы заметили, что она набрала лишний вес.