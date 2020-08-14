Диетолог рассказала, кому противопоказан мед

Москва, 14 августа. Мед противопоказан для употребления пациентам с сахарным диабетом. Однако и здоровым людям не стоит им злоупотреблять из-за высокого содержания углеводов. Об этом в разговоре с порталом «Москва 24» рассказала диетолог-нутрициолог Дарья Русакова.

«Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы», — говорит специалист.

Русакова подчеркнула, что по биохимическому составу мед приравнен к сахару. Это означает, что необходимо сокращать его присутствие в рационе. Диетолог говорит, что мед не содержит так много полезных веществ, чтобы есть его в большом количестве. Чрезмерное употребление меда может стать причиной появления сахарного диабета или ожирения.

Специалист советует покупать свежий мед в надежных магазинах. При этом она не советует покупать его на частных пасеках, так как неизвестно, когда и каким образом его собирали.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала допустимую дневную норму пива, которая будет полезна организму. По ее словам, 300 миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с полноценной не жирной закуской. Соломатина не рекомендовала пить пиво на голодный желудок, так как это может вызвать спазмы в желудке.