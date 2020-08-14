CNN узнал об отказе США от помощи России в создании вакцины от коронавируса

Вашингтон, 14 августа. Россия предлагала США свою помощь в разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназваных российских чиновников.

Согласно данным американского СМИ, Москва предлагала «беспрецедентное сотрудничество» Вашингтону в проекте администрации США по ускоренной разработки вакцины от COVID-19. Однако источники CNN отметили, что «США на данный момент закрыты» для российских медицинских достижений.

«С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия», — приводит слова российского чиновника CNN.

Москва призвала Вашингтон рассмотреть вопрос о принятии российской вакцины, так как это может спасти жизни многих американцев. По словам российских чиновников, политика не должна вставать на пути доступа к вакцине.

Однако американские чиновники отказались от вакцины российского производства, назвав ее якобы «недоработанной». Согласно данным источника, в Вашингтоне рассчитывают на разработку китайской вакцины.

Напомним, в России началось производство первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Первые партии для российских врачей уже готовы к отправке в регионы, в гражданский оборот препарат поступит 1 января, передает RT.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» российского производства.