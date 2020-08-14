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В МЧС рассказали о судьбе «вышедших на пенсию» служебных собак

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В МЧС рассказали о судьбе «вышедших на пенсию» служебных собак

Москва, 14 августа. Судьбу «вышедших на пенсию» служебных собак МЧС России будут решать специальные комиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министерства.

В документе отмечается, что собаки служат «от трех до пяти лет включительно». Решение о непригодности животного к дальнейшему несению службы выносит специальная комиссия. Один из вариантов дальнейшей жизни животных — их безвозмездная передача новым владельцам.  Подчеркивается, что информация о возможной передаче «собак-ветеранов» новым хозяевам будет размещаться на официальном сайте МЧС.

Недавно сообщалось, что в России активно обсуждается вопрос создания специального приюта для «собак-ветеранов» МЧС.

В начале года Федеральная таможенная служба установила правила содержания служебных собак. Согласно документу, собаки могут работать не больше 12 часов в сутки, а на службе они могут быть задействованы от трех до пяти лет.

Ранее заместитель главы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» развенчала миф о том, что служебные собаки питаются наркотиками. Она подчеркнула, что на таможню отбираются собаки определенных психотипов. По ее словам, служебная собака не просто животное, а партнер, которому необходимо доверять.

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