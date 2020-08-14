Пушков отреагировал на призыв депутата Польши наказать РФ из-за Белоруссии

Москва, 14 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России на фоне протестов в Белоруссии. Соответствующий пост сенатор разместил в Twitter.

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом — или вообще без предлога», — пишет Пушков.

Сенатор подчеркнул, что «ненавистников» России в Польше немало, при этом он выразил сожаление, что к ним прислушиваются в некоторых государствах Евросоюза.

«Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию», — резюмировал Алексей Пушков.

Ранее Пушков отмечал, что Белоруссию начали откровенно вовлекать в «игры против России». Так сенатор отреагировал на переговоры министров иностранных дел Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, в ходе которых последний был приглашен на встречу глав МИД Литвы, Украины и Польши.

Политолог Вадим Трухачев недавно говорил, что европейские государства вмешавшись в обсуждение кризиса в Белоруссии, постараются развернуть его против Москвы. По мнению эксперта, страны Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) попытаются привязать события в Минске к России, чтобы использовать их в качестве повода для очередных санкций.