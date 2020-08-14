Николай Соболев признался, что потерял 2,5 млн рублей на биткоинах

Москва, 14 августа. Блогер Николай Соболев признался, что потерял крупную сумму денег, пытаясь заработать на биткоинах. Об этом он рассказал на YouTube-канале GQ Russia.

Соболев говорит, что в 2018 году биткоин был на пике и он был уверен, что криптовалюта продолжит свой рост.

«Я приобрел целую биткоин-ферму за 2,5 млн рублей. Казалось, что это хорошее вложение, но биткоин резко упал. В итоге моя ферма стала стоить 150 тыс. рублей, и мы ее решили даже не продавать», — говорит блогер.

Это стало ударом для Соболева, так как он экономист по образованию. Однако со временем он научился находить плюсы даже в самых безнадежных ситуациях.

«Эта история научила меня, что не надо лезть в то, в чем ты не разбираешься. Теперь я все свои инвестиции тщательно продумываю», — отметил Николай.

Также блогер рассказал, почему заметно снизил свою активность в социальных сетях. По его словам, он уже не гонится за лайками и не хочет делать скандальные материалы. Соболев выразил желание заниматься более серьезными вещами.

Ранее популярный блогер Анастасия Ивлеева похвасталась машиной своей мечты Lamborghini Aventador. Ее стоимость колеблется от 15 до 25 млн рублей в зависимости от года выпуска. Подписчики поздравили блогера с крутым автомобилем, но отметили, что она должна была в первую очередь позаботиться о комфорте своей матери, которая живет в «ужасных условиях».